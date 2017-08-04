باريس سان جيرمان يكشف لقطات خضوع نيمار للفحص الطبي (فيديو)

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن لقطات مصورة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال خضوعه للكشف الطبي، قبيل المؤتمر الصحفي صباح الجمعة، والذي أعلن فيه تفاصيل انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ونشرت قناة نادي باريس سان جيرمان على موقع “يوتيوب” لقطات مجمّعة، بدأت بوصول نيمار إلى باريس، منها إلى مقر النادي، ثم عملية الكشف الطبي، وأخيرًا استعداده للمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان عقد مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا بحضور نيمار، وناصر الخليفي رئيس النادي، حيث قال المهاجم البرازيلي: “انضممت إلى سان جيرمان للبحث عن تحديات جديدة، ولا علاقة للمال برحيلي عن برشلونة، وأبحث عن سعادتي وسعادة عائلتي وأتبع ما يقوله قلبي”.

وأضاف: “لدينا مشروع عظيم ونريد تحقيق النجاح، ومستعد لارتداء القميص والقتال من أجل النادي”.