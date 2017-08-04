ماكغريغور يراهن على مليون جنيه إسترليني في نزاله ضد مايويذر

يبدو أن المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور واثق من الفوز على الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر في النزال الذي سيجمعهما يوم 26 من الشهر الحالي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ونصح ماكغريغور زملاءه بدعمه والرهان عليه من أجل الحصول على المال “بطريقة سهلة”.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن مصدر مقرب من ماكغريغور قوله: “ماكغريغور واثق من الفوز أكثر من أي وقت مضى، إنه على استعداد لوضع أمواله في فمه!”.

وأضاف: “الرسالة إلى أصدقائه بسيطة، ستصبحون أغنياءً بسببه، لقد أخبر الكثير من الناس بضرورة دعمه إذا أرادوا الحصول على المال”.

وعن مدى ثقة في تحقيق الفوز على مايويذر قال: “كونوا مطمئنين، كونور راهن على 900 ألف جنيه إسترليني”.

واختتم مايويذر ومكغريغور جولة ترويجية لنزالهما المرتقب بمؤتمر صحافي مثير أمام الألوف من عشاق الملاكمة في ويمبلي آرينا في لندن منتصف الشهر الماضي.

وتبادل مايويذر، الذي لم يتجرع أية خسارة حتى الآن، مع الأيرلندي مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة الإهانات والعبارات النارية مثل تلك التي شهدتها مؤتمرات صحافية سابقة في لوس أنجليس وتورونتو ونيويورك.