تجدّد صراع الزعامة بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

يدخل بايرن ميونخ بطل البوندسليغا وبروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا البروفة الأخيرة قبل الموسم الجديد من خلال مباراة كأس السوبر الألماني غدًا السبت.

وربما لا ينظر الفريقان، وهما الأكثر نجاحًا في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، لكأس السوبر على اعتبارها بطولة كبرى، ولكن فرصة لاستعراض العضلات أمام الخصم الرئيس قبل انطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا في 18 أغسطس الجاري.

وبايرن ميونخ يدرك أن الفوز على بروسيا دورتموند قد يعيد للفريق الثقة بعد موجة من النتائج المخيبة في جولة المباريات الودية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونخ بعد الهزيمة أمام نابولي الإيطالي 2/0: “لقد خسرنا الكثير من المباريات خلال فترة الإعداد، لكننا سنعمل بشكل قوي من أجل المباريات القليلة المقبلة”.

ورغم الهزيمة أمام نابولي، لكن الفريق المعدل لبايرن ميونخ لم يظهر بشكل سيئ، ولكن ما يثير القلق حقًا هو أن النادي البافاري فشل بهزّ الشباك للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الوافد الجديد نيكلاس شول: “لا ينبغي أن نتجاهل النتيجة حتى لو كان الأمر يتعلق دائمًا بالفوز في بايرن ميونخ، لدينا مباراة مهمة يوم السبت، وعلينا أن نظهر بشكل مختلف”.

وخسر بايرن ميونخ أمام آرسنال بركلات الجزاء كما تعرض لهزيمة ساحقة أمام ميلان بنتيجة 4/0 وأمام ليفربول 3/0 خلال تجاربه الودية.

وأوضح حسن صالح حامدزيتش مدير الكرة الجديد لبايرن ميونخ: “ندرك ما علينا فعله الآن، وسنستعد جيدًا للمباريات القليلة المقبلة”.

وتعاقد بايرن ميونخ مع شول وسيباستيان رودي وكورنتين توليسو وجيميس رودريغيز هذا الصيف، ولكن الجدول المزدحم بسبب المباريات الودية، والرحلة الشاقة لآسيا تركا القليل من الوقت للاستعداد داخل ملعب التدريبات.

وقال توماس مولر: “بالتأكيد نرغب بتحقيق نتائج جيدة مجددًا”، فيما أوضح المدافع ماتس هوملز: “الفوز بكأس السوبر له معنى كبير”.

ويعاني أنشيلوتي من إصابة جيميس وتياغو في الوقت الذي لم يستعيد فيه آريين روبن وجيروم بواتينغ لياقتهما البدنية بعد.

أما بروسيا دورتموند بصفته حامل لقب الكأس، فيمتلك أفضلية اللعب على أرضه في خامس مواجهة بين الفريقين في آخر 6 نسخ من كأس السوبر، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

ومن جانبه أوضح هانز يواخيم فاتسكة الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند: “عندما يلتقي بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ تكون مباراة مهمة، كل العالم الكروي يتابع، لا يوجد وديات بين المتنافسين”.

وبالنسبة لبروسيا دورتموند فإن الفوز سيمنح المدرب الجديد بيتر بوش بعض الرصيد لدى الجماهير عقب رحيل توماس توشيل.

ومثله مثل بايرن ميونخ، فقد أبرم بروسيا دورتموند تعاقدات محدودة هذا الصيف إذ تعاقد مع ماكسيمليان فيليب ومحمود داوود وعمر توبراك.

وحقق بروسيا دورتموند نتائج متباينة خلال تجاربه الودية، حيث فاز على أوراوا ريد دياموند الياباني وميلان الإيطالي، وخسر أمام روت فيس إيسين وإسبانيول وأتلانتا.

وقال ماريو غوتزة: “نحن نتحسن في تطبيق فلسفة المدرب، ونقوم بما علينا فعله، ولكن ندرك أن هناك بعض الأمور التي نحتاج للعمل عليها”.

وعاد غوتزة إلى بروسيا دورتموند بعد معاناته من مشكلة اضطراب التمثيل الغذائي، واستعاد الشكل الذي كان عليه في أوج تألقه، ويستعد بقوة لمواجهة فريقه القديم في كأس السوبر.

وختم غوتزة بالقول: “أنا في حالة جيدة للغاية، حيث تمكنت من المشاركة تقريبًا في كل الحصص التدريبية في آخر 3 أسابيع، وأتحسّن بشكل جيد بمرور الوقت”.