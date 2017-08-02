هل يفتح تعاقد موناكو مع “ديخابي” باب الرحيل أمام مبابي؟

أعلن نادي موناكو، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع أداما دياخابي مهاجم نادي “رين”الفرنسي لمدة 5 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو.

ونشر نادي موناكو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، قال فيها: “يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع أداما دياخابي، حتى عام 2022”.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Adama Diakhaby jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/gxAmIJkoGU — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) ٢ أغسطس، ٢٠١٧

وفتح تعاقد موناكو مع دياخبي الباب أمام رحيل النجم الشاب كليان مبابي، حيث يرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة وعدة أندية أوروبية في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الشاب.

وسجل مبابي، 26 هدفًا، الموسم الماضي بقميص موناكو، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزانة الفريق منذ 17 عامًا، كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 2004.