صورة.. أبناء إبراهيموفيتش لا يهتمون بلقاءات النادي في غياب والدهم

غاب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن لقاء فريقه باريس سان جرمان خلال مواجهته ريمس بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء تشيلسي في دوري الأبطال، لكنه كان حاضراً بملعب حديقة الأمراء لمشاهدة اللقاء رفقة إبنيه ماكسيميليان وفانسون.

وظهر جلياً أن أبناء النجم السويدي لا يهتمان بلقاء الفريق الباريسي في غياب والدهم على أرضية الملعب حيث أختار ماكسيمليان (7 سنوات) النوم وفانسون ( 5 سنوات ) استغل الوقت باللعب على "تابليت".

وعكس اللقطات التي ظهرت للطفلين في ظل وجود والدهم على أرضية الملعب حيث كانا يتابعان اللقاء باهتمام ويطيران فرحاً مع كل هدف يسجله، ففي غيابه لا أهمية للقاء ويحضر اللعب والنوم.