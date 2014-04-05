بايرن ميونخ يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري

برلين - تعرض بطل البوندسليغا نادي بايرن ميونخ للهزيمة الأولى له في الدوري بخسارته أمام أوجسبورغ بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم السبت، على ملعب امبولس أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بهذا الفوز الثمين بفضل المهاجم ساسكا مولديرس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي لا يعرف بها الناي البافاري طعم الانتصار بعد التعادل أمام هوفنهايم والتعادل خارج الديار أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد البايرن عند النقطة 78، فيما رفع نادي أوجسبورغ رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثامن.

وفي بقية النتائج، تعادل فيردربريمن مع شالكة 1-1، وفاز شتوتغارت على فرايبورج 2-0، وفرانكفورت على ماينز 2-0، وخسر نورمنيرغ مع بروسيا مونشغلادباخ 0-2.