بايرن ميونخ يهزم هيرتا برلين ويضمن لقب البوندسليغا

برلين - ضمن بايرن ميونيخ التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة 23 في تاريخه قبل سبع جولات على نهاية المسابقة بعد فوزه 3-1 على مضيفه هيرتا برلين الثلاثاء.

وجاءت أهداف بايرن عبر توني كروس وماريو غوتزه وفرانك ريبري ليحقق الفريق انتصاره العاشر على التوالي خارج أرضه في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي.

وحقق بايرن ميونخ بطل أوروبا الفوز للمرة 19 على التوالي في الدوري ليعزز سجله الخالي من الهزيمة في المسابقة المحلية إلى 52 مباراة متتالية.

وفي دربي إقليم الرور، تعادل بروسيا دورتموند مع ضيفه شالكة بدون أهداف على ملعب "سيغنال إدونا بارك"،وفاز اينتراخت براونشفيغ ماينز 3-1، وخسر فيردربريمن أمام فولفسبورغ 1-3.

شاهد أهداف المباراة: