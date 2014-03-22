بايرن ميونخ يؤجل تتويجه باللقب بعد فوز دورتموند

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برلين - تأجلت احتفالات بايرن ميونيخ بإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم رغم فوزه 2-0 على ماينز السبت بعدما تفوق بروسيا دورتموند 3-0 على هانوفر.

وعانى بايرن في بعض فترات المباراة لكنه تقدم بهدف من ضربة رأس لباستيان شفاينشتايجر قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، وأضاف البديل ماريو غوتزه الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ويبقى بوسع بايرن تحطيم الرقم القياسي في أسرع تتويج بلقب الدوري الألماني الثلاثاء المقبل أمام هيرتا برلين.

وواصل ماينز عروضه القوية ووضع الضغط على بايرن المتألق، وأهدر ماينز أخطر فرصة في المباراة عندما أطلق الكاميروني إيريك ماكسيك شوبو موتينج - الذي سجل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات - تسديدة قوية ارتدت من العارضة في بداية الشوط الثاني.

ورد بايرن بفرصة في الدقيقة 55 عندما تصدى الحارس لوريس كاريوس (20 عاما) ضربة رأس قوية من ماريو مانزوكيتش.

لكن كاريوس الذي أنقذ مرماه من عدد كبير من الفرص لم يتمكن من التعامل مع ضربة رأس شفاينشتايجر قرب النهاية.

وعزز بايرن رصيده الخالي من الهزائم في 51 مباراة بالدوري وأصبح رصيده 74 نقطة.

وخرج دورتموند - الذي بلغ مثل بايرن دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا - بالنقاط الثلاث من مباراته أمام هانوفر بفضل أهداف ماتس هاملز وروبرت ليفاندوفسكي وماركو ريوس.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.

وواصل شالكه عودته المحلية القوية بالفوز 3-1 على إينتراخت براونشفيج فريق الذيل ليحقق انتصاره الثالث على التوالي ويبقى في المركز الثالث متأخراً بنقطة واحدة عن دورتموند.

وخرج شتوتجارت من منطقة الهبوط بفوزه 1-0 على هامبورج الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين وتراجع إلى المركز 16.

شاهد أهداف دورتموند وهانوفر: