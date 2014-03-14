هونيس يستقيل من رئاسة بايرن ميونيخ‭ ‬بعد إدانته

ميونيخ - صرح اولي هونيس الجمعة أنه استقال من رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا لكرة القدم بعد إدانته بالتهرب الضريبي والحكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام ونصف.

وأكد هونيس أيضاً أنه لن يطعن في الحكم الصادر بسجنه، وأنه سيستقيل من رئاسة مجلس إدارة شركة يرتبط بها بايرن ميونيخ.

وقال هونيس في بيان نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ بطل أوروبا والعالم على الانترنت: "بعد بحث الأمر مع أسرتي قررت قبول الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم ميونيخ بحقي بسبب قضية الضرائب، وذلك انطلاقاً من إحساسي بقواعد الذوق واللياقة والكرامة والمسؤولية الشخصية، التهرب من دفع الضرائب كان أكبر خطأ ارتكبته طوال حياتي".

وأضاف هونيس "62 عاماً": "لا أريد أن أسيء إلى بايرن ميونيخ بأي شكل، فلذا قررت الاستقالة من رئاسة النادي البافاري والشركة المرتبطة به".