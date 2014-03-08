نائبان أمريكيان يطالبان بإقصاء روسيا من كأس العالم

بعث النائبان الجمهوريان في مجلس النواب الأمريكي مارك كيرك و دان كوتس رسالة للسويسري جوزيف بلاتير بصفته رئيسا للإتحاد الدولي لكرة القدم، طالبا من خلالها بحرمان المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال البرازيل الصيف القادم، ومنع موسكو من تنظيم مونديال 2018 بعد تدخلها العسكري في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وذكر النائبان كيرك و كوتس الإتحاد الدولي لكرة القدم بموقفه من يوغسلافيا في 1992 حيث منعت من المشاركة في نهائيات أمم أوروبا بالسويد رغم تأهلها وإقصائها من تصفيات كأس العالم 1994، واعتبروا أن التدخل الروسي يعد انتهاكا لسيادة دولة عضو في الإتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسعى النائبان لتغيير موقف روسيا من الأزمة في أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت عدة أرصدة مالية و فرضت عقوبات على روسيا.

ومن الصعب أن يوافق الإتحاد الدولي لكرة القدم على اقتراح النائبين الجمهوريين، بسبب المكانة الدولية لموسكو.

وتتواجد روسيا في المجموعة الثامنة في مونديال البرازيل مع الجزائر وبلجيكا وكوريا الجنوبية وقد تواجه أمريكا المتواجدة في المجموعة السابعة في حال تأهل المنتخبين للدور الثاني.