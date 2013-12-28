أفضل فيديوهات 2013.. رونالدوينهو وبيرلو يتنافسان في الكرات الثابتة

تقوم "شبكة إرم" بنشر أبرز 10 أهداف شهدها العام 2013 في مختلف الدوريات والبطولات العربية والعالمية، وسردها في مواضيع منفردة بمعدل هدفين في كل يوم.
وسيكون للقارئ فرصة لاختيار الهدف الأجمل الذي يراه من وجهة نظره بالتعليق على المادة واختيار الهدف، بغض النظر عن الترتيب الذي اعتمدته "إرم" للأهداف.
المرتبة 4: ركلة حرة مباشرة للساحر البرازيلي رونالدينهو.
في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، سجل النجم البرازيلي رونالدينهو هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة ضد فريق جوانزو الصيني، لم يستطع حارس الفريق الصيني الحراك واكتفى بمشاهدة الكرة تدخل مرماه.
المرتبة 3: ركلة حرة مباشرة للفنان أندريا بيرلو.
ضمن مباريات الدور الأول في كأس القارات في البرازيل، سجل النجم المنتخب الإيطالي ويوفنتوس أندريا بيرلو هدفاً خرافياً من ركلة حرة مباشرة في شباك المكسيك.