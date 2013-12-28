أفضل فيديوهات 2013.. رونالدوينهو وبيرلو يتنافسان في الكرات الثابتة

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"إرم" تقدم لكم أبرز 10 أهداف عربية ودولية شهدها العام 2013 بداية من المرتبة العاشرة حتى صاحب المركز الأول، بمعدل هدفين في اليوم.