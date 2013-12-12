صور.. لقاء حميمي بين مقدمي قرعة البرازيل 2014

يبدو أن تداعيات اختيار الفيفا للمذيعة "فرناندا ليما" لم تنته بعد، حيث كانت البداية مع اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالعنصرية لاستبداله مذيعين لونهما أسود بمذيعين لونهما أبيض متجاهل المكونات العرقية للمجتمع البرازيلي.
ثم تسبب ظهور المقدمة بلباسس مكشوف "جداً" من الصدر في حرمان المشاهدين الإيرانيين من متابعة أطوار القرعة.
واليوم انفجرت فضيحة جديدة تتمثل في انتشار فيديو يصور خلوة حميمية بين "فرناندا ليما" وصديقها "رودريغو هلبرت" الذي هو، بالصدفة، المذيع الذي رافقها في تقديم قرعة المونديال.
الفيديو الذي ظهر من جديد تم تسجيله سنة 2010، وعلاقة الحب ما تزال مستمرة بين المذيعين إلى اليوم.