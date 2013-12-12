صور.. لقاء حميمي بين مقدمي قرعة البرازيل 2014

يبدو أن تداعيات اختيار الفيفا للمذيعة "فرناندا ليما" لم تنته بعد، حيث كانت البداية مع اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالعنصرية لاستبداله مذيعين لونهما أسود بمذيعين لونهما أبيض متجاهل المكونات العرقية للمجتمع البرازيلي.

ثم تسبب ظهور المقدمة بلباسس مكشوف "جداً" من الصدر في حرمان المشاهدين الإيرانيين من متابعة أطوار القرعة.