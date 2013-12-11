آرسنال وليفربول يتصارعان على مراهق تركي

ويعتزم الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني للمدفعجية تقديم عرض مغر لنادي هامبورغ الألماني من أجل ضم لاعب وسطه التركي هاكان كالهان أوغلو البالغ من العمر 19 عاماً.

وتابع فينغر التألق اللافت للنظر للاعب التركي الذي سجل أربعة أهداف خلال 15 مباراة خاضها مع هامبورغ في البوندسليغا ، ليثبت أقدامه في الفريق الأول لهامبورغ في هذه السن الصغيرة.

ويحتل آرسنال صدارة البريميرليغ برصيد 35 نقطة بعد انتهاء 15 مباراة من المسابقة ، وذلك بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول وتشيلسي.

وسيواجه فينغر صعوبات كبيرة في مفاوضاته مع هامبورغ الذي يسعى للاحتفاظ باللاعب ولن يفرط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

فضلا عن رفض هامبورغ الاستغناء عن نجمه الشاب بسهولة ، يجد آرسنال مشكلة أخرى للحصول على خدمات هاكان تبرز في سعي رندان رودجرز المدير الفني لليفربول وراء التعاقد مع اللاعب.