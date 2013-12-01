رونالدو صاحب الكرة الذهبية حسب "فور فور تو"

نشرت مجلة "فور- فور- تو" الرياضية العالمية قائمتها لافضل 10 لاعب في العالم لعام 2013، والتي تصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد متفوقا على كلا من الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي جاء في المركز الثاني والفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ الالماني والذي حل في المرتبة الثالثة.

المجلة تعتقد أن رونالدو هو أحد أكثر اللاعبين تعرضاً للظلم في تاريخ كرة القدم، فعلى الرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه كل عام مع النادي الملكي، إلا أن الجميع كان يقول إن ميسي بإمكانه أن يتفوق عليه.

لكن وفقاً للمجلة فإن هذا الأمر قد تغير مؤخراً حيث أثبت رونالدو للعالم كله أنه لاعب عظيم، وذلك بعد أن نجح بمجهوده الفردي في قيادة منتخب البرتغال للتأهل لمونديال 2014 بالبرازيل بعد تخطي السويد في الملحق النهائي.

واليكم قائمة الـ10 لاعباً كاملةً:

1 . كريستيانو رونالدو.

2 . ليونيل ميسي.

3 . فرانك ريبيري.

4 . راميدال فالكاو.

5 . انيستا.

6 . زلاتان ابراهيموفيتش.

7 . فيليب لام.

8 . جاريث بيل.

9 . روبين فان بيرسي.

10 . تياغو سيلفا.