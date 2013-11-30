صورة.. بلاتر يرفع قميصاً عليه صورة رونالدو

رفع رئيس الفيفا جوزيف بلاتر قميصاً عليه صورة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في صورة مشتركة مع رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم البرتغالي.
ونقلاً عن موقع "ديفنسا سنترال الرياضي" المقرب من النادي الملكي فقد طلب يواكيم إيفانجليسكا الذي أعيد انتخابه اليوم كرئيس لاتحاد لاعب الكرة في البرتغال في رفع قميص عليه صورة اللاعب البرتغالي الأفضل وأحد المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.
وكان بلاتر قد حاول عدة مرات أن يهدأ حدة التوتر بينه وبين هداف ريال مدريد بعد تصريحاته حول رونالدو وميسي، إلا أن اللاعب أشار إلى أنه لن يقبل اعتذار بلاتر، وسيقاطع احتفاليات الفيفا.