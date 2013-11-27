بالصورة والأرقام.. مقارنة بين ميسي ورونالدو من الأفضل ؟؟

تناول نجوم معروفون اشتهروا في الدوري الإنجليزي المنافسة المحتدمة بين نجمي الكرة العالميين البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في برنامج تلفزيوني أسبوعي، للحديث عن مباريات الدوري الإنجليزي.
واتخذوا هؤلاء النجوم أرقام النجمين منذ عام 2009 كمعيار لتحديد من الأفضل بينهما وكانت النتيجة اعتبارهما متساويين لتقارب عدد الأهداف والمعدل التهديفي مؤكدين أن كأس العالم قد يكون هو الفاصل لتحديد من هو الأفضل.
هذه الأرقام تشمل فقط الأهداف في دوري الأبطال والدوري المحلي ولا تشمل الكؤوس ومباريات السوبر والمباريات الدولية.