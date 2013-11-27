بالصورة والأرقام.. مقارنة بين ميسي ورونالدو من الأفضل ؟؟

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المقارنة بين النجمين تؤكد مدى تقارب عدد الأهداف والمعدل التهديفي مؤكدين أن كأس العالم قد يكون هو الفاصل لتحديد من هو الأفضل.