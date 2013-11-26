مورينيو: علينا إنهاء العمل بنجاح والفوز على بازل

الرباط ـ (خاص) من نور الدين ميفراني

أكد البرتغالي جوزي مورينيو أنه كان يتوقع أن يأتي لسويسرا لمواجهة بازل في وضع صعب لكن النتائج خدمته جيدا و سيحاول ضمان التأهل بشكل نهائي عبر رد الدين لزملاء المصري محمد صلاح في عقر دارهم .

و قال مورينيو في الندوة الصحفية: "بازل فريق جيد وهزمنا في لندن كنت أتوقع أن يحصل على 4 أو 6 نقط من بوخاريست و نأتي إلى هنا في وضعية صعبة لكنه لم يفز مما سهل أمامنا المهمة و سنكون أقرب لضمان التأهل مبكرا و علينا إنهاء العمل الذي قمنا به و الفوز على بازل ."

وكان فريق بازل قد فاز على تشيلسي في أول لقاءات المجموعة الخامسة بهدفين لهدف وتراجع بعدها في نتائجه وهو ما جعل مورينيو يؤكد أن الفريق السويسري جيد لكنه تحث الضغط وقال :" فريق بازل تحث الضغط لأنه يبحث عن التأهل ، فاز علينا في الذهاب وبعدها حققنا نتائج جيدة ، شاهدت فيديو لجماهيره التي تدعمه بشكل قوي لكننا حاليا أقوى من أول مقابلة لعبناها في ميداننا أمامه ."

وكان مورينيو قد حلق شعره بعد عدة نتائج إيجابية لفريق تشيلسي وعلق على الوضع ساخرا: "قمت بالأمر بنفسي أخذت الآلة من فيرناندو توريس هي ليست غالية وقطعتها لوحدي أرسلت صورة لزوجتي وطلبت منها إن كان بإمكاني العودة للمنزل، أعجبتها تقطيعة شعري وسمحت لي، سيعود ليكبر وأمامنا شهر ديسمبر / كانون الأول حاسم 9 لقاءات في كل المنافسات".

ويلتقي تشيلسي (الأول بـ 9 نقط) مع بازل (الثالث بـ 5 نقط) ليلة الثلاثاء في مقابلة مهمة للفريق السويسري الذي في حالة الخسارة وفوز شالكة (الثاني ب6 نقط) على بوخاريست (الرابع بنقطتين) سيفقد كل حظوظه في بلوغ دور الثمن، بينما يكفي التعادل مورينيو لبلوغ الدوري القادم .