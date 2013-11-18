اتحاد اللاعبين المحترفين بفرنسا يطالب بمساندة المنتخب

يستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة أوكرانيا في إياب لقاء الملحق المؤهل لمونديال البرازيل 2014، حيث تبدو حظوظ الديكة صعبة بعد الخسارة في الذهاب بهدفين لصفر، ولم يسبق لمنتخب أوروبي أن عاد في النتيجة وبلغ النهائيات، لكن الفرنسيون يطالبون لاعبيهم بالقتال حتى الرمق الأخير.

وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين بفرنسا بياناً طالب من خلاله الجميع بمؤازرة المنتخب والوقوف إلى جانب اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة بل انتقادهم والحديث عن لقاء الذهاب و ذكريات إقصاء منتخب 1993.

وأشار البيان: "من المستحيل أن لا يكون المنتخب الأزرق متحمساً، فلا شيء مستحيل في كرة القدم، ولا نشك لحظة في أن اللاعبين متحمسين ويرغبون في تحقيق التأهل وسيعطون كل ما لديهم لتحقيق عودة قوية في النتيجة."

وأضاف البيان: "لكن يجب أيضاً أن يحس اللاعبون أن جميع عشاق كرة القدم الفرنسية خلفهم يدعمونهم ويساندونهم في هذه اللحظات، فالتأهل للمونديال لا ثمن له."

ويخشى الفرنسيون من تكرار فشل 1993 حين سقطوا أمام بلغاريا بملعبهم بهدفين لهدف وغابوا عن مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994، قبل أن يحققوا لقبهم العالمي الوحيد على أرضهم في نسخة 1998.