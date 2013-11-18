بيليه يفضل مشاهدة رونالدو في نهائيات كأس العالم

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية و العالمية البرازيلي بيليه أنه يفضل أن يتأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم بذلا منتخب السويد لكون الشعب البرازيلي يحب مشاهدة كريستيانو رونالدو على حساب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش .

وقال بيليه :" تأهل السويد و إقصاء البرتغال سيشعر الشعب البرازيلي بالحزن لكون الجميع هنا يحب رونالدو ويتمنى مشاهدته في البرازيل و في كأس العالم ."

و فازت البرتغال الجمعة الماضي على السويد بهدف لرونالدو في ذهاب مقابلة السد و تنتظرها مقابلة إياب الثلاثاء باستوكهولم .

و تابع بيليه قوله :" أن يفقد مونديال البرازيل نجما كريستيانو رونالدو هو خيبة أمل كبيرة و أمر مخزي فعلا ، إنه لاعب كبير و نأمل أن يبلغ النهائيات ."

و يخشى البعض من تصريحات بيليه الذي كانت دائما فألا سيئا على عدة منتخبات ومنها منتخب بلاده حيث كلما رشح منتخبا فشل سواء في الإقصائيات أو في النهائيات .