رونالدو و إبراهيموفيتش: لقاء الإياب صعب

أكد النجمان كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش أن لقاء الإياب الذي يجمع منتخبي بلادهما في استوكهولم الثلاثاء القادم صعب ومفتوح على كل الاحتمالات رغم فوز البرتغال في الذهاب بهدف نظيف.

وقال نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو: "لن أعدكم بالتأهل، سنذهب للسويد من أجل القتال للفوز بمقعد في النهائيات فالحظوظ متساوية رغم كوننا نتوفر على فارق هدف وكنا نتمنى أن يكون أكبر."

وسجل رونالدو الهدف الوحيد في اللقاء من ضربة رأسية كما حرمه القائم من هدف ثاني بعد ضربة رأسية أيضاً.

ولم يقدم زلاتان إبراهيموفيتش مستوى جيد في اللقاء وكان في صراع مع مدافع ريال مدريد بيبي الذي قدم لقاء جيد وأوقف خطورة إبرا.

وقال زلاتان: "نأمل أن نتمكن من التأهل في الإياب لكن لن يكون سهلاً فكما قلت لكم البرتغال تملك فريقا جيداً، ولكن من الأحسن أن نخسر بهدف لصفر بذل الخسارة بهدفين لصفر."

وتلتقي السويد و البرتغال الثلاثاء لحسم التأهل للمونديال البرازيلي.