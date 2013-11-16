ديديي ديشامب: تأهل فرنسا للمونديال لا يزال ممكناً

أكد ديديي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي أن الأمل لازال كبيراً في بلوغ نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 رغم الهزيمة بأوكرانيا بهدفين لصفر في الذهاب.

وأشاد النجم الفرنسي السابق بالمستوى الذي قدمه المنافس وأسف على الفرص الكثيرة التي أضاعها لاعبوه.

وقال ديشامب بعد اللقاء: "كان اللقاء متكافئ لكنهم حين تقدموا في النتيجة أخذوا الثقة، وكان الخطأ في ضربة الجزاء منحهم الهدف الثاني، نأسف لأننا ضيعنا عدة فرص كان بالإمكان أن تقلب معطيات اللقاء، و أعتقد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم وقاتلوا بقوة، لكن المنافس فريق جيد ويملك مجموعة جيدة أقدم له التهنئة على اللقاء وهم في وضعية جيدة."

وأضاف ديشامب: "يجب أن نستعيد الثقة ولازال هناك لقاء آخر بفرنسا و90 دقيقة، لا يجب أن نستسلم لليأس، شخصياً واثق من التأهل وبلوغ النهائيات."

وتلقت فرنسا الخسارة بهدفين مما يصعب من مهمتها في لقاء الإياب الثلاثاء القادم حيث تحتاج للفوز بثلاثة أهداف في مهمة تبدو شبه مستحيلة، لكون لقاءات الملحق لا تعرف غالباً نتائج من هذا الحجم وتبقى استثنائية حيث لم يسبق أن تأهل فريق خسر الذهاب بهدفين لصفر في أوروبا.

وقال ديشامب أنه لا يشعر بالخوف من الإقصاء ويثق في لاعبيه في لقاء الإياب، مؤكداً أن فرانك ريبيري نجم الفريق كان مراقب بشكل جيد وتعرض لعدة أخطاء.