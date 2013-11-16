إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في كلاسيكو أوروبا

تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره الألماني ، بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين بملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ووضع ماتس هوملز ألمانيا في المقدمة في الدقيقة الثامنة قبل أن يدرك اباتي مدافع ميلانو التعادل في الدقيقة 27 بعد تبادل للكرة مع ليوناردو بونوتشي.

وتأهلت كل من إيطاليا وألمانيا الى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وشابت الخشونة المباراة إذ حفلت بالالتحامات وخرج سامي خضيرة لاعب ألمانيا مصاباً في الركبة في الشوط الثاني.

و‬فاز منتخب تشيلي على مضيفه منتخب انجلترا 2-0 في مباراة ودية دولية اقيمت في استاد ويمبلي.

وسجل الكسيس سانشيز هدف التقدم لتشيلي في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، وعاد سانشيز ليضيف الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتعادلت الأرجنتين مع الاكوادور 0-0 في نيوجرسي الأمريكية، في المباراة التي غاب عنها نجم برشلونة ليونيل ميسي للإصابة.

وخسرت بلجيكا على أرضها أمام كولومبيا 2-0 استعداداً لكأس العالم، وسجل الهدف الأول المتألق راميدال فالكاو.

وفازت كوريا الجنوبية على سويسرا 2-1، وتعادلت روسيا مع صربيا 1-1، وفازت تركيا على إيرلندا الشمالية 1-0 في أبرز المواجهات الودية.