رونالدو يخسر لقب أفضل رياضي في البرتغال

تمكن متسابق الدراجات الهوائية روي كوستا متسابق فريق موفيستار الإسباني من الفوز بلقب رياضي سنة 2013 في البرتغال، متفوقاً على النجم كريستيانو رونالدو المرشح الأبرز للفوز بلقب أحسن لاعب في العالم لسنة 2013.

وأعلن المجلس الرياضي في البرتغال أن روي كوستا بطل العالم في الدراجات الهوائية في السباق على الطريق، والفائز بطواف سويسرا ومرحلتين في طواف فرنسا تم اختياره كأحسن رياضي للسنة في استفتاء لوسائل الإعلام المحلية.

وخسر رونالدو أول جائزة فردية في نهاية السنة والتي كانت ستعزز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، لكن الموسم الرائع لمتسابق موفيستار جعلته يتفوق على الدون المهاجم الذي يصنع الحدث في الأسابيع الأخيرة.