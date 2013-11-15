الإنكليز يهاجمون سواريز رغم خماسية عمان

ألحق منتخب الأوروغواي خسارة مذلة بنظيره الأردني حين هزمه بخماسية نظيفة الأربعاء في عمان في ذهاب ملحق آسيا-أمريكا الجنوبية المؤهل إلى نهائيات مونديال 2014 في البرازيل.

وغاب سواريز عن التسجيل في مرمى عامر شفيع وكان التهديف من نصيب مكسي بيريرا، كريستيان ستيواني، نيكولاس لوديرو، كريستيان رودريغيز، وأدينسون كافاني ليفوز الضيوف بخماسية على استاد عمان الدولي وأمام نحو 20 ألف متفرج.

ورغم الخطوة الكبيرة التي قطعها رفاق سواريز نحو التأهل للبرازيل، إلا أن الصحف الإنكليزية هاجمت نجم ليفربول بشدة بسبب إدعائه الوقوع داخل منطقة الجزاء من أجل الحصول على ركلة جزاء غير صحيحة.

ووصفت صحيفة "دايلي ستار" الواقعة مصرحة: "بعد نصف ساعة من المباراة، دخل سواريز وسط خمسة مدافعين أردنيين وحاول تمثيل الوقوع داخل منطقة الجزاء وخداع الحكم، وقد عاد لحيله القديمة التي مارسها في البريميرليغ".

ولم يكن سواريز بحاجة لتمثيل الوقوع داخل منطقة الجزاء، خاصة وأن المباراة كانت سهلة للغاية بالنسبة لفريقه الذي فاز على الأردن بخماسية.