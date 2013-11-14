ريبيري : الفرنسيون لا يدعمونني للفوز بالكرة الذهبية

انتقد فرانك ريبيري جناح فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي العاملين في الإعلام الرياضي الفرنسي بعدم دعمه للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم لسنة 2013 مؤكدا أنه يشعر كأنهم يفضلون ميسي أو رونالدو.

وأعاد ريبيري للأذهان انتقادات زميله في المنتخب الفرنسي باتريس إيفرا الذي اتهم عدة معلقين ولاعبين سابقين باستهداف لاعبي المنتخب، وتأليب الجماهير الفرنسية عليهم منذ حادثة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وإضراب اللاعبين الدوليين تضامناً مع زميلهم نيكولا أنيلكا.

وقال ريبيري في حوار مع صحيفة ليكيب: "اسألوا البرتغاليين والأرجنتينيين إن كانوا يريدون التصويت لفرانك ريبيري، في فرنسا أحس في بعض الأحيان أنهم يفضلون أن يفوز باللقب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو."

وأكد النجم الفرنسي أنه المرشح الأبرز لكونه قدم موسماً جيداً رفقة فريقه، وفاز بأربعة ألقاب الدوري والكأس الألمانية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وهو ما يجعله في قمة المرشحين للفوز النهائي.

وأضاف ريبيري: "سوف أركز حالياً على المنتخب الفرنسي ومحاولة قيادته للتأهل لمونديال البرازيل 2014 في لقاء الملحق أمام أوكرانيا".