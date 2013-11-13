فولفسبورغ الألماني يترصد المصري محمد صلاح

أكدت صحيفة "بليد" الألمانية أن فريق فولفسبورغ الألماني يتابع عن قرب الدولي المصري محمد صلاح لاعب بازل السويسري في أفق الدخول في مفاوضات مباشرة مع ناديه لضمه الصيف القادم.

وصرحت الصحيفة الألمانية أن مبعوثين من النادي الألماني تابعوا لقاء بازل وستيوا بوخاريست الروماني في دوري أبطال أوروبا، وأعدوا تقريراً للإدارة التقنية المقتنعة بعطاء الدولي المصري.

ويحتل فريق فولفسبورغ المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الألماني، ولعب في صفوفه عدة نجوم كما تمكن من خطف لقب الدوري الألماني في 2009 بشكل مفاجئ من بايرن ميونيخ.

وتبقى المنافسة القوية من عدة فرق ترغب في خدمات المصري المتألق العائق الوحيد أمام الفريق الراغب في المشاركة الموسم القادم في الدوري الأوروبي على الأقل، وعزز صفوفه مؤخراً بلاعبي بايرن ميونيخ الدولي البرازيلي لويس غوستافو والدولي الكرواتي المخضرم إيفيكا أوليش.