الإصابة قد تجبر جونينيو على الاعتزال قبل نهاية العام

أصبح النجم البرازيلي جونينيو على مشارف وضع حد لمسيرته الرياضية بعد سنوات من التألق سواء رفقة منتخب البرازيل أو مع فريقه الفرنسي السابق أولمبيك ليون والذي قاده لعدة ألقاب محلية وللتألق على الصعيد الأوروبي.

و تعرض الدولي البرازيلي السابق جونينيو (38 عاما و44 مقابلة دولية) اللاعب الحالي لفريق فاسكو دي غاما لإصابة خطيرة في مباراة فريقه ضمن مباريات الدوري البرازيلي أمام سانتوس والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وقال اللاعب جونينيو بعد الإصابة لوسائل إعلام برازيلية: "ربما تكون المباراة الأخيرة في مشواري الرياضي، أنتظر نتائج الفحوصات الطبية الثلاثاء لمعرفة خطورة الإصابة، ومنها سيتضح ما إذا كنت قادر على إسترجاع قدراتي، لكن إلى حدود اللحظة الوضعية غير معلومة".

وقال طبيب الفريق البرازيلي: "الحظوظ للعودة للعب قبل نهاية العام تدنو من صفر في المائة ".

وكان اللاعب البرازيلي المخضرم الذي لعب أيضا في صفوف الغرافة القطري ما بين 2009 و2011 قد عبر عن رغبته في إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم في نهاية العام الحالي .