بيرلو يعرض شقيقة غاتوزو على غالياني وباريدا

كشف النجم الإيطالي المعتزل جنارو غاتوزو عن الجانب الآخر من شخصية زميله السابق في ميلان والمنتخب الإيطالي واللاعب الحالي ليوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، وأكد أنه يخفي وراء شخصية اللاعب الهادئ والرزين، شخصية أخرى تعمل مقالب في الزملاء والأصدقاء.

وقال غاتوزو: "بيرلو استغل نسياني للتلفون على مائدة الغداء وقام بإرسال رسائل نصية لكل من غالياني نائب رئيس النادي وباريدا المدير الرياضي وعرض عليهما شقيقتي بإسمي في موقف طريف جداً".

و أضاف: "بيرلو يظهر بوجه ملاك لكنه في بعض المواقف يصبح ماكراً، ويقوم بأشياء طريفة لكل زملاءه، وصاحب مقالب مشهور".

وأكد غاتوزو الذي لعب مع بيرلو في ميلان خلال فترة طويلة أن اللاعب المخضرم يبقى من أحسن اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر، وكان سعيداً باللعب لجواره، والفوز بالألقاب خصوصاً كأس العالم 2006 رفقة المنتخب الإيطالي .