نيجيريا تواجه المكسيك في نهائي كأس العالم للناشئين

دبي - سجلت نيجيريا هدفين في دقيقتين قرب النهاية لتهزم السويد 3-0 وتصعد لملاقاة المكسيك في نهائي كأس العالم لكرة القدم للناشئين المقامة في الامارات، وفي وقت سابق اليوم أحرز إيفان أوتشوا هدفين ليقود المكسيك لاجتياز الأرجنتين بنتيجة 3-0 في المربع الذهبي.

وافتتح تايو اووني التسجيل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 21 وسط تشجيع حماسي من الجالية النيجيرية في الامارات عندما تلقى تمريرة من كيليتشي ايهيانتشو، وهيمن المنتخب النيجيري على اللقاء وبدأ التأثر واضحاً على السويديين بفعل الحرارة والرطوبة العالية في أولى مباريات الفريق في دبي.

وعزز صمويل اوكن تقدم نيجيريا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 قبل أن يصعب تشيديرا ايزيه المهمة على السويد بالهدف الثالث بعد دقيقة واحدة بتحويل الكرة داخل الشباك من مدى قريب.

ويلتقي المنتخبان المكسيكي والنيجيري في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.