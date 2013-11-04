بريمن يهزم هانوفر وينهي سلسلة من النتائج السلبية

برلين - قاد الارجنتيني سانتياجو جارسيا فيردر بريمن للفوز 3-2 على هانوفر الأحد وإنهاء سلسلة من أربع مباريات بلا إنتصار في الدوري الألماني لكرة القدم.

وقبل المباراة كان بريمن قد فاز في مباراة واحدة فقط من ثماني مباريات ووجد نفسه متأخرا بهدف أمام هانوفر سجله سابويتش اوستي من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأدرك آرون هانت التعادل من ركلة جزاء صنعها بنفسه بعد خمس دقائق ثم أضاف سيدريك ماكيادي الهدف الثاني لبريمن بضربة رأس.

وتعادل هانوفر بتسديدة قوية من الياباني هيروكي ساكاي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

لكن جارسيا صاحب الشعبية الكبيرة بين مشجعي ناديه سجل هدف الفوز لبريمن في الدقيقة 85 ليصبح رصيد فريقه 15 نقطة في المركز الثامن.

وتراجع هانوفر إلى المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة بعدما تعرض لخسارته الثالثة على التوالي وبقي بلا أي فوز في آخر خمس مباريات.

وحقق اوجسبورج فوزه الأول في الدوري منذ أيلو/ سبتمبر الماضي وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا إنتصار بتغلبه 2-1 على ماينتس مستفيدا من ثنائية أندريه هان ليصعد الفريق إلى المركز الثالث عشر.

وكان بايرن ميونيخ واصل تصدره للدوري بفوزه 2-1 على هوفنهايم السبت ليبقى متقدما بفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند الذي سحق شتوتجارت 6-1 الجمعة الماضي.