دورتموند يتطلع للصدارة لو استمر تألقه يوم الجمعة

برلين- الاحصاءات تعطي مؤشراً ما فإن بروسيا دورتموند سينتزع قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من غريمه بايرن ميونيخ عندما يلتقي مع شتوتجارت الجمعة.

ولم يخسر دورتموند وصيف بطل ألمانيا في الموسم الماضي أي مباراة يوم الجمعة في آخر تسع سنوات، وفي ظل المستوى الرائع حالياً لصاحب المركز الثاني تبدو الفرصة سانحة أمامه لتصدر المسابقة، لأن بايرن الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة سيلعب السبت.

ولم يخسر دورتموند سوى مرة واحدة في عشر مباريات بالدوري، وتمكن الفريق من استعادة مستواه المعهود ليصبح مرشحاً لمنافسة بايرن على الألقاب.

ولكن يورجن كلوب مدرب دورتموند حذر فريقه من الإستهانة، لأنه أخفق في تحقيق أي فوز على شتوتجارت في آخر أربع مباريات على أرضه.

وصرح كلوب للصحفيين: "المباراة لن تكون سهلة، يجب أن نكون على درجة عالية من الاستعداد أمام شتوتجارت، وستكون مواجهة صعبة."

وأضاف: "المنافس صاحب امكانيات عالية ويمر بحالة رائعة في الوقت الحالي، وعندما يتقدم إلى الهجوم يكون من الصعب التعامل معه.

وربما يستعيد كلوب الفائز بلقب الدوري مع دورتموند في 2011 و2012 جهود القائد سيباستيان كيل بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وقال كلوب الذي مدد عقده مع دورتموند الأربعاء حتى 2018: "لا أعرف إمكانية مشاركته يوم الجمعة وسنرى ما سيحدث لكني سعيد جداً بعودته للتمرين."

وسيفتقد كلوب لاعب الوسط ايلكاي جندوجان والمدافع لوكاس بيسيك بسبب عدم تعافيهما بشكل كامل من الإصابة رغم عودتهما إلى المران بشكل فردي.

ولم يخسر شتوتجارت في آخر سبع مباريات منذ تولي المدرب توماس شنايدر قيادة الفريق خلفاً لبرونو لاباديا في بداية الموسم، ليتقدم إلى المركز الثامن لكنه تعادل في آخر ثلاث مباريات.

وقال شنايدر للصحفيين: "يجب أن نلعب بسرعة ويكون رد فعلنا سريعاً، أسلوبنا في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم سيكون أهم شيء في اللقاء، سنحاول الإعتذار للجميع عن التعادل في آخر ثلاث مباريات."

وسيلعب بايرن المتصدر برصيد 26 نقطة في ضيافة هوفنهايم، بينما يلتقي باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث الذي يتساوى مع دورتموند في رصيد النقاط مع الوافد الجديد اينتراخت براونشفيج.