بلاتيني وبلاتر يتجادلان على حصة القارة العجوز

يرغب رئيس الإتحاد الأوروبي بزيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بحيث يزيد عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 40 بزيادة حصة قارتي أسيا وإفريقيا.

وقد ذهب السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الإتحاد الدولي (فيفا) إلى القول ذاته عندما تحدث لمجلة "ذي ويكلي" الصادرة عن الفيفا، قائلاً: "أود أن أرى أخيراً العولمة تتخذ بجدية وأن ينال الإتحادان الإفريقي والأسيوي المكانة المستحقة لهما في بطولة كأس العالم."

وتأتي تصريحات بلاتيني رداً على اقتراح بلاتر بزيادة حصة أسيا وإفريقيا عبر تقليل حصة أوروبا، لكن بلاتيني اقترح زيادة العدد الكلي وليس تقليل حصة القارة العجوز.

وقال بلاتيني لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أمر جيد زيادة عدد منتخبات أسيا وإفريقيا لكنا لن نقلل من حصة أوروبا بل يمكننا زيادة عدد المنتخبات إلى 40."

وكان بلاتر قد صرح: "إن قارة مثل إفريقيا قد لا تفوز بلقب كأس العالم على الإطلاق لأنها مثل آسيا تماماً، فيما يتعلق بأن تمثيلهما بالمونديال يقل عما تستحقه القارتان."

وتحظى القارة الأوروبية التي يخوض منها 53 منتخباً تصفيات كأس العالم ب 13 مقعداً في النهائيات، وكما تستحوذ أمريكا الجنوبية على 4.5 مقعد في النهائيات إضافة للمنتخب البرازيلي المضيف في نسخة 2014 بالرغم من وجود عشرة منتخبات فقط في هذه القارة.

وبهذا، يكون نصيب أوروبا وأمريكا الجنوبية في مونديال 2014 هو 18 أو 19 منتخباً من بين 63 منتخباً تخوض التصفيات، مقابل 9 أو 10 مقاعد فقط لإفريقيا وآسيا اللتين يبلغ عدد المنتخبات التي تخوض فيهما التصفيات أكثر من 100 منتخباً للقارتين سوياً.

ومن الجدير بالذكر أن 54 منتخباً يخوض التصفيات الإفريقية لتتأهل خمسة منتخبات في النهاية إلى المونديال، مقابل 4.5 مقعد لآسيا من 46 منتخباً تخوض التصفيات.