علاقة "مشبوهة" بين ليفربول وأشهر ممثلة أفلام إباحية

إرم - (خاص) من هيا كنعان
سقط الفريق التحريري المسؤول عن حسابات نادي ليفربول الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت في خطأ كبير.
حيث اكتشف بعض جمهور النادي الإنجليزي العريق أن حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر” يقوم بمتابعة واحدة من ممثلات الأفلام الإباحية.
وتداول الجمهور صورة لحساب الممثلة فيكي فيت ويظهر على حسابها أن حساب نادي ليفربول الرسمي على تويتر من ضمن المتابعين لها حيث تمتلك هي أكثر من نصف مليون متابع على تويتر. الأمر الذي وضع النادي الإنجليزي في موقف محرج أمام جمهور بشكل خاص وجمهور كرة القدم عامة.
ويحمل حساب ليفربول المتابع لنجمة الأفلام الإباحية النرويجية الشهيرة على تويتر علامة التأكيد من جانب إدارة الموقع التي لا توضع إلا للحسابات الرسمية المعترف بها فقط، كما يوجد أكثر من 2 مليون متابع للحساب على الموقع.