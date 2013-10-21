علاقة "مشبوهة" بين ليفربول وأشهر ممثلة أفلام إباحية

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جماهير نادي ليفربول الإنجليزي يتداولون صوراً لحساب الممثلة النرويجية الشهيرة فيكي فيت، والتي وصل متابعوها لأكثر من نصف مليون متابع على تويتر، ويظهر على حسابها أن نادي ليفربول الرسمي على تويتر من ضمن المتابعين لها.