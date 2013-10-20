يوفنتوس يتذوق الخسارة الأولى بالدوري الإيطالي

روما - أحرز جوسيبي روسي ثلاثة أهداف في 15 دقيقة ليقود فيورنتينا لتحويل تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على يوفنتوس ويذيق منافسه خسارته الأولى في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وتقدم يوفنتوس 2-0 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل من كارلوس تيفيز وهدف آخر من بول بوجبا في الشوط الأول لكن روسي العائد بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية في الركبة في آخر عامين قلص الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 66.

وأدرك روسي التعادل في الدقيقة 76 ثم أضاف زميله خواكين سانشيز الهدف الثالث بعد دقيقتين قبل أن يختتم روسي الأهداف بعد هجمة مرتدة ليترك يوفنتوس متأخراً بخمس نقاط عن روما المتصدر.

وحقق ساسولو الوافد الجديد فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 2-1 على بولونيا كما استفاد سامبدوريا من ركلتي جزاء ليفوز 2-1 على ليفورنو.

وسجل كالياري هدفاً قبل النهاية ليهزم ضيفه لاتسيو 2-1.

وافتتح لوكا سيجاريني التسجيل لكالياري قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول لكن لاتسيو تعادل عن طريق برايان بيريا في الدقيقة 53.

وأحرز جيرمان دينيس هدف الفوز لكالياري في الدقيقة 84.

ويتصدر روما الذي هزم نابولي 2-0 يوم الجمعة الماضي المسابقة برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات متقدما بخمس نقاط على نابولي ويوفنتوس.