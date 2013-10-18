رئيس نادي دورتموند: هاملز لن ينتقل لبرشلونة

برلين - قال هانز يواكيم فاتسكه رئيس بروسيا دورتموند إن ناديه وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليس لديه أي خطط لبيع قلب الدفاع ماتس هاملز إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما فقد الفريق سلسلة من اللاعبين الكبار في المواسم الأخيرة.

ونفى فاتسكه الأنباء عن التوصل لإتفاق: "بالنظر إلى هاملز لا توجد قصة. لا يوجد أي شيء على الإطلاق."

وكان هاملز آخر لاعب من دورتموند تربطه تقارير إعلامية بالإنتقال إلى الخارج بينما وجد النادي الألماني بطل أوروبا عام 1997 نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء بفضل أسلوب لعبه الهجومي الجذاب.

وأضاف فاتسكه "لا يوجد أي قلق بشأن فترة الانتقالات الشتوية لأن اللاعب الذي ليس لديه عقد يستطيع الرحيل لكننا نحن من يحدد ما إذا كان أي لاعب يرتبط بعقد يمكنه الرحيل أو لا وأعتقد أننا أوضحنا هذا الموقف بكل جلاء في موضوع (روبرت) ليفاندوفسكي."

ورفض دورتموند بشكل متكرر السماح لمهاجم منتخب بولندا هداف الفريق بالانضمام إلى بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم الحالي رغم أن تعاقده ينتهي في 2014 ويغامر دورتموند بفقدان اللاعب بدون مقابل. ويستمر عقد هاملز حتى 2017.

وقال فاتسكه إن انتقال اللاعبين أمر طبيعي لكن دورتموند سيحرص على عدم الاستغناء عن أكثر من لاعب واحد مهم في الموسم.

ومضى قائلاً: "كنا دائماً نتخلى عن لاعب واحد كل موسم وليس أكثر. لا يوجد فريق في العالم لا يبيع لاعبين ويقوم بايرن بذلك بنجاح منذ 50 عاماً."

وأضاف: "لا يمكنك أن تلعب عشر سنوات بالفريق نفسه. إذا كنت تمتلك الثقة فأنت قادر على فعل شيء لإيقاف التسرب حتى تستطيع أن تنجح. نتخذ قرارات بعد التخطيط بكل حرص واهتمام حول كيفية التطور."

وفقد دورتموند الكثير من اللاعبين في المواسم الأخيرة وانضم شينجي كاجاوا إلى مانشستر يونايتد ونوري شاهين إلى ريال مدريد - قبل عودته للفريق في بداية هذا الموسم - والمهاجم لوكاس باريوس إلى الصين وماريو غوتزه الذي رحل إلى بايرن.

وقال فاتسكه: "استبدلنا نوري (بلاعب منتخب المانيا ايلكاي) جندوجان وانظر أين هو الآن.. لوكاس باريوس بليفاندوفسكي.. كاجاوا بماركو ريوس. نحن ناجحون للغاية في سد الفجوات بلاعبين قدراتهم كبيرة."

وحقق الوافد الجديد الأرميني هنريخ مخيتاريان نجاحاً مماثلاً هذا الموسم بعد انضمامه ليحل محل غوتزه.

وساهمت صفقات الإنتقال الناجحة في زيادة قياسية للإيرادات في موسم 2012-2013 والتي بلغت 305 ملايين يورو إضافة إلى أرباح بلغت 53 مليون يورو وهو رقم قياسي أيضاً للنادي الالماني الوحيد الذي تتداول أسهمه في البورصة.