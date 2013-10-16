أشهر مطربة كرواتية تغازل دزيكو البوسني

إرم (خاص) من أحمد نبيل

أعلنت نجمة الغناء الكرواتية الشهيرة سيفيرينا فوكوفيتش مساندتها لمنتخب البوسنة والهرسك بشكل عملي بدعم نجم الفريق الأول أدين دزيكو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وكانت فوكوفيتش (41 عاما) نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" وهي مرتدية قميص مانشستر سيتي الخاص بالنجم البوسني تعبيرا عن إعجابها به.

دزيكو بدوره قام بإعادة نشر الصورة عبر حسابه على "تويتر" شاكراً النجمة الكرواتية على هذه الصورة الجميلة، خاصة قبل ساعات على مواجهة ليتوانيا التي قد تصعد بالبوسنة إلى المونديال.

يذكر أن سيفيرينا قامت بطرح 11 ألبوماً غنائياً خلال العقدين الأخيرين في مسيرتها الفنية ومثلت بلادها في أكثر من مسابقة غناء أوروبية.

وسجل دزيكو هدفين ليقود المنتخب البوسني إلى فوز كبير ومنطقي 4/1 على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وعزز المنتخب البوسني بهذا الفوز فرصته في بلوغ نهائيات كأس العالم، حيث يحتاج فقط للفوز بأية نتيجة على مضيفه الليتواني في ختام مسيرته بالتصفيات الليلة ليحسم بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات بعيدا عن الملحق الأوروبي الفاصل.

وعانت البوسنة من حرب شعواء خاضها المسلمون والكروات والصرب ضد بعضهم بعد تفكك الاتحاد اليوغوسلافي السابق، فيما عرف بالحرب البوسنية (1993-1995).

ولا زالت البوسنة مقسمة على أسس عرقية وهناك حالة من الفزع بشأن إمكانية انتقال أعمال العنف إلى تشجيع المنتخب الوطني؛ ففي الوقت الذي يعيش فيه المسلمون أو البوسنياكس، حالة من الحماس قبل المباراة المصيرية أمام ليتوانيا، بما أن الفريق البوسني يحتاج إلى الفوز من أجل التأهل المباشر إلى المونديال، فإن وسائل الإعلام الصربية والكرواتية ما زالت على الحياد.

وأطلق الفوز الساحق على منتخب ليختنشتاين 4/1 الجمعة، احتفالات واسعة في العاصمة البوسنية سراييفو، ولكنها لم تمتد إلى معقلي الصرب والكروات في بانيالوكا وموستار.

ويدعم أغلب مشجعي صرب البوسنة المنتخب الصربي وليس البلد الذي يعيشون به، ولكن قد يثير خروج جمهورية صربيا من التصفيات المزيد من الاهتمام بشأن مشوار المنتخب البوسني صوب المونديال، رغم ضغوط قادتهم من أجل الانفصال عن البوسنة.

والأمر مماثل في غرب البوسنة، حيث أن كروات البوسنة يهتمون أكثر بمباريات المنتخب الكرواتي عن المواجهة الحاسمة أمام ليتوانيا.