لاريسا تفجر القنبلة: ليونيل ميسي طلب مواعدتي

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
فجرت عارضة الأزياء الباراجويانية لاريسا ريكيلمي، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مقابلة مع برنامج Puranoticia الشهير.
وقالت المشجعة الأشهر في العالم: "ميسي وعدد من نجوم المنتخب البرازيلي وبرشلونة الإسباني طلبوا مواعدتي لكنني رفضت".
وتابعت: "رئيس بلدي ـ دون أن تذكر اسمه ـ عرض علي السفر معه في رحلة خاصة، ورفضت".
وأردفت: "أرفض فكرة الرجال عني بأني فتاة سريعة، يمكن مواعدتها بسهولة، ربما ذلك جاء بسبب طبيعة عملي أو ظهوري المثير".
يذكر أن لاريسا معروفة بتعريها في الملاعب من أجل مساندة منتخب بلادها في المباريات الهامة والبطولات القارية الكبرى.