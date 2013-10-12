برانديلي: لن أذهب للمونديال بدون بالوتيلي

القاهرة- ( خاص) من أحمد نبيل

يرى تشيزاري برانديلي أنه لا يتصور الذهاب إلى كأس العالم العام القادم بدون مهاجمه المثير للجدل ماريو بالوتيلي.

وقال مدرب فيورونتينا السابق لمحطة "راي سبورت": "هل من الممكن أن نذهب إلى كأس العالم من دونه؟ قطعا لا".

وتم إختيار بالوتيلي للمنتخب الإيطالي رغم إيقافه ثلاث مباريات بسبب محاولة إعتدائه على حكم مباراة فريقه ميلان أمام نابولي الشهر الماضي والتي إنتهت بخسارة ميلان 2-1.

وكسر بالوتيلي شروط برانديلي الحاسمة لإختيار اللاعبين وفقا لسلوكياتهم، إذ إختار النجم الأسمر لمباراة الدنمارك قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة للمونديال، لكن نجم ميلان غاب عن المباراة بسبب إصابة في الفخد وتم إراحته لذلك.

وقال برانديلي: "أنا مقتنع بأن ماريو لن يفعل أي شيء خارج عن المألوف مرة أخرى وسوف يشارك في كأس العالم بشكل جيد، لقد تحدثت إليه وقال إن المونديال هو حلمه، فهو بحاجة لترك مشاكله خلفه".

وكان المنتخب الدنماركي قد أهدر فوزا ثمينا على ضيفه الإيطالي وإكتفى بالتعادل 2-2 الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأوروبية الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأضاع المنتخب الدنماركي فرصة ثمينة لتعزيز آماله في بلوغ الملحق الأوروبي الفاصل بعدما إستقبلت شباكه هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 13 نقطة ليستعيد المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف بلغاريا وبفارق ست نقاط خلف نظيره الإيطالي الذي حسم الصدارة وبطاقة التأهل المباشرة من هذه المجموعة إلى النهائيات قبل مباريات هذه الجولة.