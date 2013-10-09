صور.. رونالدو يقيم علاقة مع ملكة جمال البرازيل

إرم - (خاص) من هيا كنعان
أفادت مصادر صحفية برازيلية أن نجم الكرة البرازيلي رونالدو والبالغ من العمر 37 عاماً على علاقة بملكة جمال البرازيل لعام 2013 حيث تداولت وسائل التواصل الإجتماعي صورا تجمع رونالدو بالملكة البرازيلية.
كانت مويتيا بيليزا قد صرحت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن إعجابها بالنجم البرازيلي السابق وأكدت على أنها كانت تستمتع بمهاراته في الملاعب قبل الإعتزال.
يذكر أن رونالدو فاز بلقب كأس العالم مرتين في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 حيث لم يخض أية مباراة في ذلك المونديال وفاز بقلب كأس العالم عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان