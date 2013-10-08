أزمة جديدة بين كونتي وبرانديلي اسمها بيرلو

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

أعرب مدرب يوفنتوس الإيطالي أنطونيو كونتي عن عدم رضاه على استدعاء نجم فريقه أندريا بيرلو لتشكيلة إيطاليا التي تواجه الدنمارك وأرمينيا.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت"، مدرب البيانكونيري كان يتوقع أن يغفل تشيزاري برانديلي استدعاء بيرلو البالغ من العمر 34 عاما للعب أمام الدنمارك وأرمينيا في تصفيات كأس العالم خاصة بعدما ضمنت إيطاليا الظهور في البرازيل من الجولة الماضية، فرغم أن بيرلو مازال شخصية محورية في تشكيلة أبطال العالم 2006 إلا أن ذلك لا يتطلب استدعائه أمام الدنمارك وأرمينيا خاصة وأن إيطاليا تأهلت بالفعل إلى البرازيل 2014 وبالتالي فإن النتائج النهائية لها في التصفيات لا جدوى لها.

وقد لعب صانع ألعاب ميلان وإنتر ميلان السابق ثماني مباريات حتى الآن في الموسم منها ستة في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا، كما لعب في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام نابولي.

وكان كونتي يمني النفس بأن يريح نجمه قبل خوض غمار مباراة الأسبوع الثامن من الإسكوديتو أمام فيورنتينا، لكنه انضم مع زملائه جيجي بوفون، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني وكلاوديو ماركيزيو لمعسكر الفريق في كوفرسيانو.