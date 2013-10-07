ماتيوس: غوارديولا نقل التيكي تاكا إلى ألمانيا

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

أشاد الدولي الألماني السابق لوثر ماتيوس بعمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا رفقة فريق بايرن ميونيخ مؤكدا أنه غير شكل الفريق ونقل معه التيكي تاكا الطريقة التي لعب بها برشلونة الإسباني تحث قيادته وفاز خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية وعالمية.

وقال العميد السابق لمنتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990: " شاهدنا طريقة التيكي تاكا رفقة غوارديولا مع فريق برشلونة وقد وصلت لبافاريا حيث نشاهدها حاليا مع فريق بايرن ميونيخ".

وأكد ماتيوس أن أداء الفريق الألماني تغير هذا الموسم نحو الأحسن رغم فوزه الموسم الماضي بثلاثية تاريخية تحث قيادة الألماني يوب هينكيس، لكن الفريق حاليا أصبح أكثر متعة ويقدم كرة جميلة ويسيطر على الكرة.

وذكر ماتيوس بالدور الجديد للقائد فليب لام الذي أصبح يلعب في وسط الميدان نتيجة غياب الإسبانيان مارتنيز وتياغو بسبب الإصابة، وهي إضافة جديدة من المدرب الإسباني وستفيد المنتخب الألماني كثيرا.

ولعب ماتيوس في صفوف بايرن ميونيخ في الفترة ما بين 1984 و1988 وغادره نحو إنتر ميلان في إيطاليا قبل أن يعود إلى صفوفه من 1992 إلى 2000 وكان أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1990.

ودرب ماتيوس بعد إعتزاله عدة فرق في النمسا وصربيا والبرازيل كما درب منتخبي المجر وبلغاريا.