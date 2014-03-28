شبكة أمريكية تنشر خبر وفاة بيليه

نشر برنامج " نيو داي " الذي يعرض على شبكة " سي إن إن " الأمريكية خبر وفاة النجم و الأسطورة البرازيلية بيليه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وهو ما سبب موجة تعليقات عاتية من قبل المتابعين، دفع القائمين على البرنامج للاعتذار وسحب الخبر بعد التأكد أن الخبر عار عن الصحة بواسطة أحد المقربين من الأسطورة.

و قدم البرنامج اعتذاره لمتابعيه قائلا :" بيليه حي، نأسف للخطأ و شكرا لكل متابعينا على تعليقاتهم و التنبيه".

و قال البرنامج أن النجم بيليه سيحتفل بعيد ميلاده الرابع و السبعين في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

و لم يعلق بيليه على الخبر عبر صفحته على تويتر و نشر عدة تغريدات تفيد أنه كان مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على متن طائرة لتصوير إعلان تجاري .