علي كريمي مع منتخب إيران في كأس العالم

قالت وسائل إعلام إيرانية رياضية أن اللاعب الوسط المخضرم علي كريمي سيشارك مع المنتخب الإيراني في كأس العالم 2014 الذي سيقام في البرازيل.

وأوقعت قرعة كأس العالم إيران في المجموعة السادسة مع منتخب الأرجنتين ونيجيريا والبوسنة، وكان كريمي قد أعلن في الشهر الخامس من 2013 عندما اعتزاله عالم كرة القدم عقب خسارة فريقه بيروزي أمام نادي سباهان في نهائي كأس إيران، مشيراً إلى أنه لن يصبح مدرباً.

ورجحت الصحف الإيرانية مشاركة علي كريمي مع المنتخب الوطني، مشيرةً إلى أنه قدم أوراقه للحصول على تأشيرة لحضور للسفارة النمساوية بطهران من أجل الالتحاق بالمنتخب الإيراني الذي يجري تدريبات في النمسا.

ولعب كريمي بالإضافة في أندية قطرية وإماراتية وأوروبية، ويلعب مع منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 1998، وفي عام 2004 نال علي كريمي جائزة أفضل لاعب في آسيا.