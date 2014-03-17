حكم يعترف باحتساب ثلاثة أهداف من تسلل

باريس - اعترف الحكم فريدي فوترل أنه اخطأ عندما احتسب ثلاثة أهداف لموناكو من تسلل ليفوز 3-2 على مضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وفشل فوترل والحكمان المساعدان في ملاحظة أن ديميتار برباتوف مهاجم موناكو كان في موقف تسلل عندما سجل هدفا وصنع الهدفين الآخرين.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية عن فوترل قوله الاثنين "اتخذت قرارات خاطئة أثرت على نتيجة المباراة."

وقال "كان هناك زميلان (الحكمان المساعدان) يشعران بالاستياء الشديد في غرفة الملابس وكان الطاقم التحكيمي مصدوما."

وتجنب ريمي جاردي مدرب ليون انتقاد الحكام وقال "لن أتحدث عن الأمر لأنني سأكون معرضا للإيقاف."

ورفع الفوز رصيد موناكو صاحب المركز الثاني إلى 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 45 نقطة وبفارق ثماني نقاط خلف ليل صاحب المركز الثالث.