إخضاع 28 ضابطا للتحقيق وتشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق في مأساة إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين إنها ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في واقعة التدافع في ملعب لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 125 منهم 32 طفلا، بينما تحقق لجنة حقوق الإنسان في البلاد في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وتدافع المشجعون بذعر أثناء محاولتهم الهروب من الإستاد الممتلئ بأكثر من سعته في مالانغ في جاوة الشرقية يوم السبت الماضي بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين بعد اقتحام جماهير الفريق صاحب الأرض الخاسر الملعب بعد مباراة محلية.

وخضع عشرات من أفراد الشرطة الإندونيسية للتحقيق اليوم بشأن الحادث، فيما تسعى السلطات لتحديد السبب وراء واحدة من أكثر كوارث الملاعب دموية في العالم والمسؤول عنها.

وتعرض المتفرجون المذعورون للسحق أثناء محاولتهم الفرار من الإستاد المزدحم في مالانغ في جاوة الشرقية، بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير نادي أريما الذين تدفقوا على الملعب بعد الهزيمة 3/2 على أرضه أمام بيرسيبايا سورابايا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن لوائح السلامة تنص على ضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية أو ”غاز للسيطرة على الجماهير“ خلال المباريات.

وقال تشويرول أنام مفوض اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في الإستاد: ”لو لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، لما حدثت هذه الفوضى“.

