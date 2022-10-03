صحف رياضية: "تدافع الموت في إندونيسيا".. "إعصار هالاند".. و"برشلونة في الصدارة"

شكلت كارثة ملعب كرة القدم في إندونيسيا ووفاة العشرات من المشجعين في أعمال الشغب، وتعادل ريال مدريد أمام أوساسونا الذي منح صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة بفارق الأهداف، وتألق النرويجي إرلينغ هالاند في فوز مانشستر سيتي 6-3 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بجائزة سنغافورة للفورمولا وان، وعودة يوفنتوس لطريق الانتصارات في الدوري الإيطالي، ونتائج لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كارثة ملعب كرة القدم في إندونيسيا، وكتبت: ”مأساة رهيبة في إندونيسيا: كرة القدم مصبوغة بالحزن“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام أوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أول تعثر“.

كما اهتمت بالجمعية العمومية لريال مدريد، وكتبت: ”أمانسيو رئيس شرفي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتعادل مع أوساسونا 1-1، وكتبت: ”متصدر“.

الصحيفة اهتمت بكارثة ملعب إندونيسيا ووفاة عشرات المشجعين في أعمال شغب خلال لقاء لكرة القدم، وكتبت: ”تدافع الموت“.

كما اهتمت بتصريحات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن المدرب تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يراهن على تشافي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد 1-1 أمام أوساسونا وهو ما أعطى برشلونة الصدارة بفارق الأهداف، وكتبت: ”برشلونة في الصدارة“.

الصحيفة تحدثت عن كارثة إندونيسيا في ملعب لكرة القدم، وكتبت: ”كارثة“.

كما اهتمت بتعادل إسبانيول 2-2 أمام فالنسيا وهزيمة جيرونا 5-3 أمام ريال سوسيداد.

الصحيفة اهتمت بتألق إرلينغ هالاند في فوز مانشستر سيتي 6-3 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ثالث هاتريك في المنزل لهالاند“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وأوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ضربة“.

الصحيفة تحدثت عن حادثة وفاة 125 شخصا في ملعب لكرة القدم بإندونيسيا، وكتبت: ”مأساة في إندونيسيا“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”مع خيمينيز وسافيتش شيء آخر“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 6-3 وتألق إرلينغ هالاند، وكتبت: ”إعصار هالاند“.

كما اهتمت بجائزة سنغافورة للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز على المنصة وغضب ألونسو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز لانس على أولمبيك ليون 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”لانس أرض النار“.

الصحيفة اهتمت بجائزة سنغافورة للفورمولا وان، وكتبت: ”بيريز يتحكم وفيرساتبن ينتظر“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 3-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس يولد من جديد“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وكتبت: ”إنزاغي يتعثر“.

الصحيفة اهتمت بميلان ومدربه بيولي، وكتبت: ”تأثير بيولي على ميلان“.