صحف رياضية: "برشلونة ينام متصدرا".. "كارثة إنتر ميلان".. و"أنشيلوتي يستعيد بنزيما"

شكل فوز برشلونة على ريال مايوركا وتصدر الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وفوز باريس سان جيرمان على نيس واستعادة صدارة الدوري الفرنسي، ونتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وأوساسونا وعودة كريم بنزيما، وفوز روما على إنتر ميلان، وفوز نابولي وميلان في الدوري الإيطالي، وجائزة سنغافورة للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني وعودة كريم بنزيما للعب، وكتبت ”سجادة خضراء لكريم“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 1-0 على ريال مايوركا وتصدر الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة ينام متصدرا“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 2-0، وكتبت ”كوكي يحتفل برقمه القياسي بالفوز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 بفضل هدف ليفاندوفسكي على ريال مايوركا واحتلال الصدارة ”مؤقتا“ في الدوري الإسباني، وكتبت ”ليفاندوفسكي غول“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت ”أنشيلوتي يستعيد كريم بنزيما“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مايوركا 1-0 بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”القاتل دوفسكي“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 2-0، وكتبت ”أتلتيكو مدريد يرسل لوبيتيغي إلى وحدة العناية المركزة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت ”بنزيما يعود بحثا عن الفوز العاشر على التوالي“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة سنغافورة للفورمولا وان وانطلاق الإسباني ألونسو من المركز الخامس.

آس

ركزت الصحيفة على عودة كريم بنزيما للمباريات خلال لقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، وكتبت ”عودة الرئيس“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على إشبيلية 2-0، وكتبت ”موراتا يحسم“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مايوركا 1-0، وكتبت ”ليفاندوفسكي وأكثر قليلا“.

كما اهتمت بجائزة سنغافورة للفورمولا وان وانطلاق لوكلير من المركز الأول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي بهدف للنجم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت ”لا يمكن تعويضه“.

الصحيفة اهتمت بجائزة سنغافورة للفورمولا وان، وكتبت ”فيرستابن ينطلق من بعيد“.

كما اهتمت بفوز رين على ستراسبورغ 3-1، وكتبت ”رين يستعيد رتبته“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما على إنتر ميلان 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”كارثة إنتر ميلان“، و“روما مورينيو حطم سان سيرو“.

الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على تورينو 3-1 وميلان على إمبولي 3-1، وكتبت ”نابولي يطير“، و“ميلان من حديد“.