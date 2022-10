رئيس إندونيسيا يأمر بإيقاف الدوري بعد وفاة 129 مشجعا

أمر جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في وفاة 129 مشجعا على الأقل خلال تدافع وشغب في استاد بمقاطعة جاوة الشرقية.

وطالب ويدودو السلطات بإعادة تقييم التأمين بمباريات كرة القدم، وبأن تكون هذه ”آخر كارثة تتعلق بكرة القدم في الوطن“.

وأصيب نحو 180 شخصا ،أيضا، خلال تدافع للجماهير في أثناء أعمال شغب بمباراة في مالانغ في واحدة من أسوأ كوارث ملاعب كرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري في وقت سابق عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة في استاد كانجوروهان، بينما قال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث.

وقال يونس نوسي الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إن الفيفا طلب تقريرا عن الحادث الذي وقع في مدينة مالانغ بجزيرة جاوة وإنه تم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية نيكو أفينتا للصحفيين أنه بعد المباراة، التي فاز فيها بيرسيبايا سورابايا 3-2 على أريما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز؛ ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وقال نيكو ”تحولت الأمور إلى فوضى، بدأ المشجعون في مهاجمة الضباط وألحقوا أضرارا بسيارات“ مضيفا أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج.

* قنابل غاز

أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق المشجعين داخل الملعب واشتباكات وقنابل غاز بجانب صور لأشخاص فاقدين للوعي يحملهم مشجعون آخرون.

ويحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قواعده للسلامة أنه يجب عدم استخدام الأسلحة أو ”الغاز للسيطرة على الحشود“ من قِبل عناصر الأمن أو الشرطة.

ولم يتسن لـ“رويترز“ الحصول على تعليق فوري من شرطة جاوة الشرقية عن ما إذا كانت تدرك هذه القواعد.

وأبلغ مفوض لجنة حقوق الإنسان في إندونيسيا ”رويترز“ أنها تخطط للتحقيق في تأمين الملعب واستخدام قنابل الغاز.

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ عبر ”إنستغرام“، إن مدرجات الاستاد امتلأت بأكثر من سعتها، مشيرا إلى طرح 42 ألف تذكرة للبيع رغم أن الاستاد يتسع لـ 38 ألف شخص فقط.

ووقعت أحداث شغب وعنف في مباريات سابقة بالبلد الآسيوي في ظل التنافس القوي بين بعض الأندية.

وأشار وزير الرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لمحطة كومباس التلفزيونية إلى التفكير في منع الجماهير من حضور المباريات بعد هذه المأساة.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاما في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران العام المقبل، وهي ضمن ثلاث دول تطلب استضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi

— BNO News (@BNONews) October 1, 2022