ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسقط نيس ويرتقي للصدارة

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على حساب خصمه نيس بنتيجة (2-1)، في مباراتهما، اليوم السبت، ببطولة الدوري الفرنسي، على ملعب ”حديقة الأمراء“ في إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان، بركلة حرة مباشرة رائعة.

وتمكن نيس من تسجيل هدف التعادل مع اللحظات الأولى في الشوط الثاني، عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 47.

وظل التعادل الإيجابي مسيطرًا على أجواء المباراة حتى الدقيقة 83، حيث سجل كيليان مبابي هدف الفوز، بعدما تلقى كرة من نورد ماكيلي، ثم سددها بشكل مباشر في الشباك.

وكاد ميسي أن يضيف هدفا ثانيا له، إلا أن شمايكل أبعد التسديدة بصعوبة بالغة.

وقرر المدرب كريستوف غالتييه استبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 86، وسط تحية كبيرة من قِبل جماهير الأمراء الباريسيين.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 25 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.