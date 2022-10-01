ترتيب الدوري الألماني.. كولن ينتفض ويسقط بروسيا دورتموند.. وأينتراخت يهزم أونيون برلين

اهتزت شباك بروسيا دورتموند مرتين في ثلاث دقائق ليخسر 3-2 أمام مضيفه كولن اليوم السبت، ويهدر فرصة التقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسيطر دورتموند، الذي يواجه إشبيلية في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، على الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص عبر دونيل مالن وكريم آديمي قبل أن يفتتح يوليان براندت التسجيل في الدقيقة 31.

وتراجع أداء دورتموند في الشوط الثاني ليحصل كولن على مساحات كبيرة للهجوم.

وأدرك فلوريان كاينتس التعادل لصاحب الأرض بعد تمريرة من لينتون ماينا في الدقيقة 53.

وقبل أن يستفيق دورتموند، راوغ شتيفن تيجز المدافع نيكو شلوتربيك وسدد في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 56.

ورد إطار المرمى كرة من فلوريان ديتس مع استمرار ضغط كولن قبل أن يضيف ديان ليوبيتشيتش الهدف الثالث في الدقيقة 71 وسط تراجع دفاع دورتموند.

وأعاد الشاب توم روته الأمل لدورتموند عندما أرسل تمريرة عرضية حولها بينو شميتس في شباك فريقه كولن ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة فشل فيها الفريق الضيف في إدراك التعادل.

وتراجع دورتموند إلى المركز الرابع وله 15 نقطة متأخرا بنقطتين عن أونيون برلين المتصدر، والذي خسر 2-صفر أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورج الذي انتصر 2-1 على ماينتس.

ويملك بايرن ميونخ، حامل اللقب، والذي سحق ضيفه باير ليفركوزن 4-صفر أمس الجمعة ليحقق أول فوز في خمس مباريات في الدوري، 15 نقطة في المركز الثالث.

أينتراخت يضع حدا لسجل أونيون برلين الخالي من الهزيمة

وفي مباراة أخرى، أنهى أينتراخت فرانكفورت السجل الخالي من الهزيمة لأونيون برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما انتصر 2-صفر على ضيفه، اليوم السبت، بهدفي ماريو غوتزه ويسبر ليندشتروم ليقفز بين أول خمسة مراكز.

وراوغ المهاجم راندال كولو مواني ثنائي دفاع أونيون ديوغو ليتي وتيمو باومغارتل قبل أن يمرر الكرة إلى غوتزه الذي هز الشباك بعد 12 دقيقة من البداية.

وارتدت تسديدة ليندشتروم من الدفاع ثم سدد المدافع لوكا بليغريني كرة لمست أعلى العارضة قبل أن يعزز ليندشتروم من تفوق أينتراخت.

واستغل ليندشتروم إبعاد بول جايكل الكرة بشكل سيئ وراوغه قبل أن يتلاعب بباومجارتل ويضع الكرة في مرمى الحارس فريدريك رونوف قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وطُرد كولو مواني لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 68 لكن أينتراخت صمد ليحافظ على انتصاره بفضل تألق الحارس كيفن تراب الذي أنقذ فرصتين من يانيك هابرر وتيم شتاركه.

وحافظ أونيون، الذي كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري قبل هذه الجولة، على صدارة المسابقة بعد خسارة بروسيا دورتموند 3-2 في ملعب كولن.

ويتساوى أونيون برصيد 17 نقطة مع فرايبورغ، الذي تغلب 2-1 على ماينتس، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

ويأتي بايرن ميونيخ في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن أونيون ومتفوقا بفارق الأهداف على دورتموند.

ويحتل أينتراخت، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، المركز الخامس وله 14 نقطة من ثماني مباريات.